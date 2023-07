Breskvica ponovo na meti publike: Izašla na scenu i zapevala „Đurđevdan“, a onda je usledio pogodak

MLADA pevačka zvezda Anđela Ignjatović Breskvica nakon neprijatne situacije koju je nedavno doživela na Ušću, publika na koncertu u Vrnjačkoj Banji priredila joj je nestvarno iznenađenje.

Foto: Printskrin/Jutjub/AmidžiŠou Naime, ona je u Vrnjačkoj Banji nastupila pre nekoliko dana i to pred 7.000 ljudi, koji su uglas pevali njene hitove i mnoge druge koja izvodi. Breskvica je koncert otvorila pesmom „Đurđevdan“, koja je publiku „bacila“ u delirijum i sa njom su pevali od početka do kraja ovu numeru. Foto: Instragram U jednom trenutku njenog koncerta, ka bini su poletele plišane igračke i buketi cveća, čime joj je publika za razliku od one sa Ušća