Ujutro po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 18 do 23 stepena, a najviša od 35 do 38. U Kragujevcu se očekuje tropski dan, sa temperaturom do 37 stepeni. Građanima se savetuje da iskoriste neradni dan za odlazak u prirodu.