„Kopirali smo Marija, Rodžera i Novaka i uspeli smo“

Trener Karlosa Alkaraza Huan Karlos Ferero ponosan je na mladog Španca koji je u finalu Vimbldona uspeo da savlada Novaka Đokovića.

Dvadesetogodišnjak je slavio u pet setova i stigao do druge gren slem titule u karijeri, a prve na Vimbldonu. To je bio tek četvrti turnir na travi za Karlosa Alkaraza. Alkarazov trener je objasnio na koji način se španski teniser priprema za velike izazove u karijeri, ali i na koji način se prilagođava na promenu podloge. „Teško je reći, mislim da on jako brzo upija nove stvari, a gledali smo toliko igrača koji se na travi kreću veoma brzo“, rekao je Karlos Ferero