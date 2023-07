Aleksić (Narodna stranka): Anketni odbor je od početka bio osuđen na propast

Beta pre 54 minuta

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je danas da se videlo da ne postoji volja da Anketni odbor skupštine Srbije koji je imao zadatak da utvrdi okolnosti dva masovna ubistva u Srbiji, odradi svoj posao i da smatra da je od početka bio osuđen na propast. Aleksić, je komentarišući odluku skupštine Srbije da obustavi rad Anketnog odbora formiranog radi utvrđivanja okolnosti koje su dovele do dva masovna ubistva u Srbiji, 3. i 4. maja, rekao za televiziju N1 da se zahtev roditelja mora ispoštovati, i da tu nema nikakve dileme. Kazao je da su članovi Anketnog odbora dobili na mejl obaveštenje da punomoćnici porodica traže da se prekine rad Anketnog odbora, kao i informaciju da taj odbor prestaje sa radom. "Mi ne znamo danas da li će nam škole biti bezbedne u septembru, s obzirom da su od 3. maja do 7. jula, 82 krivične prijave podnete protiv starijih maloletnika po informacijama MUP-a Srbije", rekao je Aleksić. I poslanik sa liste "Pravac Evropa" Pavle Grbović ocenio je na Tviteru da Anketni odbor ni na koji način ne bi ugrozio istragu i krivični postupak u slučaju masovnog ubistva u Ribnikaru. "Taj proces može da ugrozi samo i jedino tužilaštvo i/ili sud. I to svo troje potpisanih advokata to veoma dobro zna. Nije Anketni odbor doneo sumnjivu presudu u slučaju ubistva Stanike Gligorijević. Nije Anketni odbor taj koji krije istinu o ubistvu gardista. Anomalija se nalazi na nekom drugom mestu. Zadatak Anketnog odbora je da utvrdi propuste u radu i (ne)postojanje političke odgovornosti kao i da predloži mere kako bi se ovakve tragedije u budućnosti izbegle. I to je u interesu celog društva", naveo je Grbović u objavi.

(Beta, 07.21.2023)