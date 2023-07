Bela kuća: Ukrajina počela da koristi kasetno oružje

Ukrajina je počela da koristi kasetno oružje koje su isporučile SAD, saopštila je Bela kuća.

Portparol Džon Kirbi je u četvrtak uveče novinarima potvrdio da je Ukrajina prošle nedelje počela da koristi to kontroverzno oružje. Ukrajinske snage „koriste (to oružje) na odgovarajući način. Koriste ga efikasno i zaista ima uticaj na ruske odbrambene formacije i njihove manevre“, rekao je Kirbi. Američke vlasti su početkom jula saopštile da će isporučiti to oružje Ukrajini, uprkos zabrinutosti zbog dugoročnog rizika za civile. Najava SAD o slanju kasetnog