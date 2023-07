Jerinić: Odluke Skupštine Srbije može da ukine ili sama skupština, ili Ustavni sud

Beta pre 3 sata

Narodna poslanica Zeleno levog fronta Jelena Jerinić izjavila je za agenciju Beta da odluke Skupštine Srbije može da ukine ili sama skupština stavljanjem na dnevni red i izglasavanjem većinom glasova ili Ustavni sud ako nađe da je odluka nezakonita ili neustavna.

U slučaju ukidanja Anketnog odbora koji je trebalo da utvrdi činjenice i okolnosti koje su dovele do zločina u "Ribnikaru" i okolini Mladenovca, kako je navela, predsednik skupštine Vladimir Orlić je pokušao da to uradi saopštenjem u kojem čak ni ne piše da se ukida, već da se "rad obustavlja do za sada neodređenog trenutka".

"Predsedsnik Narodne Skupštine trebalo bi da izađe u javnost i objasni svoje saopštenje, a nakon toga da se izvini građanima i građankama i obeća da neće više ometati rad Anketnog odbora koji je ustanovljen na ustavan i zakonit način", rekla je poslanica i doktorka pravnih nauka Jelena Jerinić.

Skupština Srbije izdala je u četvrtak nepotpisano saopštenje u kojem se kaže da se na molbu roditelja žrtava i njihovih zastupnika, prekida rad Anketnog odbora za čije je konstituisanje 11. jula glasalo 193 narodnih poslanika.

(Beta, 07.22.2023)