Završen 12. protest 'Srbija protiv nasilja': Umesto da nas štiti, država nas proganja

Novinarka i spisateljica Biljana Lukić izjavila je večeras na protestu "Srbija protiv nasilja" da "živimo u zemlji u kojoj umesto da nas država štiti, mi moramo da se branimo od države" i u kojoj "režim proganja najbolje policajce, tužioce, sudije, umetnike i profesore, a promoviše ništake, dilere drogom, ubice, i hvali se svojim kabadahijama, botovima koji već deceniju pišu najgore bljuvotine i uništavaju ljudima živote". Lukić je sa improvizovane govornice ispred zgrade RTS-a rekla da za to vreme javni medijski servis "čvrsto zatvorenih očiju boji imaginarnu Srbiju u kojoj svako može da kupi junetinu, i u kojoj nema nasilja". "Od novinara RTS-a ne možemo da čujemo ništa o žrtvama režima, o tome da se malina prodaje deset puta skuplje nego što se plaća dobavljačima, da nam je inflacija veca nego u Ukrajini, da su nam plate medju najnižima u regionu i u Evropi. Ne može da se čuje da je benzin najskuplji u regionu, da svaki kilometar autoputa košta deset puta više nego što on košta", kazala je Lukić. Među razlozima zašto je večerašnji, 12. po redu protest "Srbija protiv nasilja" kao krajnji cilj protestne šetnje imao RTS, ona je navela i da RTS "krije od nas da su vladajući političari svojima poklonili JAT, PKB, Geneks, Karađorđevo, Beograd na vodi, 150.000 hektara plodne zemlje, 90 odsto banja". Okupljenima se obratio i novinar Smiljan Banjac, koji je rekao da je u zgradi RTS-a "pomračina" i da samo ponekad "bljesne svetlo, i to kada se skupi neka masa ispred". On je kazao da se generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević nalazi na čelu te medijske kuće iako odavno ispunjava uslove za penziju, dok su glavne kritike bile usmerene na informativni program. Banjac je na kraju protesta pročitao zahteve, među kojima su "momentalna smena svih članova REM-a, hitno ukidanje emitovanja rijaliti programa i emisija koje promovisu nasilje i nemoral na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, zabrana štampanih medija koji promovišu nasilje i agresiju i objavljuju lažne vesti i oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama Hepi i Pink zato što promovisu nasilje, kriminal i agresiju". Kazao je da se zahteva "institutucionalna odgovornost i smena ministra koji se krije iza Skupštine Bratislava Gašića i šefa BIA Aleksandra Vulina". Banjac je rekao da je student iz Niša Dimitrije Dimić, koji je štrajkovao glađu ispred zgrade predsedništva sa zahtevom da se ispune zahtevi protesta, pristao da prekine štrajk glađu. Okupljeni su skandirali "Vučiću odlazi" i "Ostavke, ostavke", a na čelu protestne kolone nosili su dva velika transparenta "Srbija protiv nasilja" i "Studenti protiv nasilja". Do zgrade RTS-a učesnici protesta došli su "medijskom trasom", od Skupštine Srbije ispred koje je protest počeo nešto posle 20.00 sati, prolazeći usput pored sedišta Saveta REM-a i više medijskih kuća. Krenula protestna šetnja na protestu protiv nasilja, prva stanica sedište Saveta REM-a

Učesnici protesta "Srbija protiv nasilja" krenuli su u šetnju "medijskom trasom" noseći na čelu kolone veliki transparent "Srbija protiv nasilja" i "Studenti protiv nasilja", od Narodne skupštine do zgrade Radio-televizije Srbije, gde će zatražiti, kako je najavljeno, da ta medijska kuća "radi odgovorno svoj posao jer je javni servis i građani je plaćaju". Građani su nešto pre 21.00 u protestnoj šetnji došli do sedišta Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) na Trgu Nikole Pašića, čije su ostavke jedan od zahteva protesta protiv nasilja, skandirajući "Ostavke, ostavke". Uoči početka šetnje, sa improvizovane govornice na kamionu sa zvučnicima poručeno je da, ako javni servis ne može da radi svoj posao, onda "neka se sklone". Moderator protesta novinar Smiljan Banjac je rekao da se traži smena rukovodstva RTS-a jer ta medijska kuća "ćuti o nasilju i o nizu važnih tema, slučaju Jovanjica, najvećoj fabrici droge i progonu časnih policajaca".

Ispred Narodne skupštine počeo 12. protest Srbija protiv nasilja

Ispred Narodne skupštine počeo je protest "Srbija protiv nasilja", 12. po redu u Beogradu, čiji bi učesnici, kako je ranije najavljeno, trebalo da prođu "medijskom trasom", i stignu do zgrade Radio-televizije Srbije. Kako su reporteru agencije Beta nezvanično rekli organizatori, kiša i najavljeno nevreme bi mogli da ubrzaju i skrate planirani program. Ispred Narodne skupštine je manje učesnika protesta, u odnosu na ranije takve skupove, a pretpostavlja se da su uzrok tome vremenske neprilike, ali je, kao i na svim prethodnim protestima "Srbija protiv nasilja", blokirana ulica ispred Skupštine. Okupljeni nose transparente sa natpisima među kojima su "Oslobodite siromašne od plaćanja taksi", "Dosta laži kažite istinu narodu" i "Vratite otete penzije", a čuju se, kao i na prethodnim skupovima, vuvuzele i pištaljke. Medijska trasa, kojom treba da prođe protestna kolona, počinje od sedišta Saveta REM-a, čija je ostavka jedan od zahteva sa protesta, prolazi kraj sedišta više medijskih kuća - Večernjih novosti, Politike i Radio Beograda, i završava se kod zgrade RTS-a. Kako je najavljeno, ispred RTS-a bi se čitale vesti, puštale video projekcije i nabrajale teme o kojima ta medijska kuća nije obavestila javnost.

Među zahtevima protesta koji su istaknuti nakon njegovog prvog održavanja u maju, nakon dva masovna ubistva u Beogradu i okolini Mladenovca u kojima je stradalo 20 osoba, su smene ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Bezbednosno-informativne agencije Aleksandra Vulina. Učesnici protesta, čiji su tehnički organizatori stranke iz dela proevropske opozicije, traže i smenu svih članova saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), gašenje štampanih medija i tabloida koji objavljuju lažne vesti i kontinuirano krše novinarski kodeks, oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Hepi uz obrazloženje da "promovišu nasilje", kao i smenu rukovodstva Radio televizije Srbije.

