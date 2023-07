Kontakt centar Gradskog zelenila

NOVI SAD - JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad obezbedilo je rad kontakt centra za prijavu štete na drveću uzrokovane sinoćnom olujom. Ukoliko je u vašem okruženju došlo do oštećenja drveća možete to prijaviti na telefon 021/21-00-266, u periodu od 6 do 16 časova.

Molimo građane da budu strpljivi i da ukoliko je moguće pošalju slike sa tačnom lokacijom na mejl odrzavanje@zelenilo.com. Radnici Gradskog zelenila će u narednim danima obići sve lokacije i po prioritetu rešavati nastale probleme.