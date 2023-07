U ponedeljak sunčano i osetno toplije, EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE DO KRAJA JULA

BEOGRAD: U većem delu Srbiji sutra sunčano i osetno toplije, a krajem dana i u toku noći u Bačkoj i Banatu moguća je izolovana pojava pljuskova i grmljavine.

Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša od 34 do 37 stepeni, saopštio je RHMZ. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, uveèe u skretanju na jugoistočni. U Beogradu sunčano i toplije. Najniža temperatura oko 22, a najviša oko 36 stepeni. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni. Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana - do 31. jula: U utorak u većem delu sunčano i još toplije - u centralnoj i južnoj Srbiji sa maksimalnom