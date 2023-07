Danas promenljivo oblačno, temperatura do 33 stepena

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i iznad većeg dela zemlje suvo, dok se od sredine dana u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije očekuje kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na istoku povremeno i jak, a najniža temperatura biće od 16 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 33 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu će biti suvo i promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 19 stepeni, a najviša dnevna oko 31 stepen. Prema izgledima vremena u narednih sedam dana, do 30. jula, u Srbiji se očekuje pretežno sunčano i