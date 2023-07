Milić: Besmislena odluka Ministarstva zdravlja o dobijanju saglasnosti za donacije

Beta pre 4 sati

Direktor Klinike za kardiohorurgiju u Nišu Dragan Milić ocenio je kao "besmislenu" odluku Ministarstva zdravlja da zdravstvene ustanove u Srbije ne mogu više obezbeđivati donacije bez prethodno dobijene saglasnosti tog ministarstva. "Mi smo Ministarstvo zdravlja i upravu Univerzitetskog kliničkog centra do sada obaveštavali o donacijama, a upravi UKC smo uvek predavali ugovor o donaciji. Međutim, ovo sada je nešto sasvim drugo, sada vam je potrebna saglasnost", izjavio je Milić za agenciju Beta.

On je kazao da je mnogo nejasnih pitanja u vezi najnovije odluke Ministarstva zdravlja, između ostalo i to da li je saglasnost potrebna za sve donacije ili za donacije strateške opreme. "Da li je potrebno da dobijemo saglasnost za donaciju, recimo, pet klima uređaja. Šta ukoliko ministarstvo ne odobri tu donaciju, šta će biti sa donacijom. Hoće li da donator čeka mesec ili dva dok stigne saglasnost", zapitao je Milić. Prema njegovim rečima, zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u državnom sistemu nedostaje veliki broj uslovno rečeno malih stvari, kao što su kreveti, posteljine, dušeci i klima uređaji, a u velikom broju slučajeva ustanove se za te stvari snalaze i obezbeđuju ih preko donatora i društveno odgovornih kompanija. "Takva su vremena, nema dovoljno para i snalazimo se. Po meni, potpuno je besmisleno za svaku takvu donaciju tražiti saglasnost. To je bizarna centralizacija, a mi tonemo sve dublje i dublje. To se u Beogradu možda ne vidi kao problem, ali se jako oseća u drugim mestima", istakao je Milić. On je kazao da Klinika za kardiohirurgiju ne bi radila da nije donacija. "Bez EKK aparata nema kardiohirurgije, a mi imamo samo jedan taj aparat i to smo ga dobili od američke vlade. Punih pet godina mi tražimo taj aparat, ali nas niko nije udostojio da kaže ni 'da' ni 'ne'", naglasio je Milić. Prema Milićevim rečima, Klinika za kardiohirurgiju je u dva slučaja već ostala bez donacija koje je obezbedila, a nakon najnovije odluke Ministarstva zdravlja pitanje je šta će biti sa ostalim donacijama za tu kliniku. "Obezbedili smo najsavremeniji ultrazvučni aparat, ali je odlukom nadležnih otišao na drugu kliniku. Pre nekoliko meseci, opet našim angažovanjem, obezbedili smo donaciju holter aparata. Odlukom nadleženih i ta je donacija otišla drugoj klinici", izjavio je Milić. Takvim postupanjem, dodao je on, očito se želi da uništi bilo kakva inicijativa i želi se kompletna centralizacija zdravstvenog sistema. Milić je rekao da su sa pravom zabrinuti kako će se najnovija odluka Ministarstvo zdravlja odraziti na dalje dobijanje donacija. "Kažu nam da ćemo dobijati saglasnost i da neće biti problema. Međutim, mi smo još 5. decembra zatražili saglasnost da besplatno operišemo vikendom, a do današnjeg dana tu saglasnost nismo dobili", istakao je Milić. On je dodao da Klinika za kardiohirugiju nema ni saglasnost ni dozvolu da obavlja operacije vikendom.

