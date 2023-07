Tepić: Formalno-pravno Anketni odbor nije ugašen, vlast se uspaničila mogućih svedočenja

Beta pre 7 sati

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić ocenila je danas da je vladajuća većina u parlamentu suspendovala rad Anketnog odbora o okolnostima dva masovna ubistva s početka maja jer se "uspaničila" mogućih svedočenja pred tim skupštinskim telom. Tepić, koja je ranije izabrana za predsednika Anketnog odbora, rekla je novinarima ispred Skupštine Srbije da u formalno-pravnom smislu odbor nije ugašen jer po njenim rečima, ni predsednik parlamenta Vladimir Orlić "ni predsednik Srbije Aleksandar Vučić" nemaju ovlašćenja da ukinu to telo. "Orlić je pravnim nasiljem, na osnovu obaveštenja neke grupe poslanika, pretpostavljam većine, odlučio da blokira Odbor. U formalno-pravnom smislu Anketni odbor nije ugašen već je brutalno suspendovan", rekla je Tepić i dodala da to telo može biti ugašeno samo novom odlukom Skupštine Srbije. Ona je optužila vladajuću većinu da "tabloidima želi da zameni Anketni odbor". "Ključno je pitanje čega su se uplašili, kako su pre par dana svi glasali za osnivanje Odbora a sad tvrde da je to 'zloupotreba tragedije'. Očigledno su se uspaničili kad su videli koga smo sve hteli da pozovemo. Krijući se iza molbe roditelja, vlast je time htela da sakrije sopstvene greške", rekla je potpredsednica SSP. Tepić je rekla i da bi Anketni odbor, između ostalog, tražio odgovor na pitanje ko je načelniku beogradske policije Veselinu Miliću dao saglasnost da objavi spisak sa imenima dece koje je masovni ubica iz škole "Vladislav Ribnikar" navodno hteo da likvidira. "Jasno sam prošlog petka rekla da nećemo ići protiv volje roditelja iako verujemo da je i njima stvorena konfuzija oko toga čime je Odbor trebalo da se bavi. Zato smo smatrali da je današnja sednica pravo mesto da objasnimo koga smo želeli da pozovemo iz institucija sistema da objasne svoje činjenje, nečinjenje, propuste i da na kraju donesemo preporuke za skupštinu i celo društvo kako da se ovakve tragedije više ne ponove", rekla je Tepić. Ocenila je i da se odluka o obustavljanju rada Anketnog odbora "pokušaj da se obesmisle" protesti "Srbija protiv nasilja". "Vlast je svesna da bi se protesti rasplamsali posle saznanja do kojih bi došli radom Anketnog odbora. Zato protesti moraju biti još snažniji", rekla je Tepić. Ona je potvrdila da je bilo predloga članova Odbora da pred tim skupštinskim telom svedoči i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. "Što da ne, verujem da nema šta da krije", rekla je Tepić.

(Beta, 07.24.2023)