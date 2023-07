U Srbiji danas sunčano i osetno toplije vreme

U Srbiji će danas biti sunčano i osetno toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Zapadni i jugozapadni biće slab do umeren, uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša od 34 do 37. Krajem dana i u toku noći u Bačkoj i Banatu su ponegde mogući pljuskovi i grmljavina, javlja Beta. I u Beogradu će danas biti sunčano i toplije vreme. Zapadni i jugozapadni vetar biće slab do umeren, a uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura oko 22 stepena, a najviša oko 36 stepeni.