Brnabić: Oni insistiraju na Anketnom odboru da bi saslušali Vučića, sujeta im veća od planete

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je "poenta" potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić i drugih iz opozicije koji "insistiraju" da Anketni odbor za utvrđivanje činjenica o masovnim ubistvima nastavi sa radom u tome "da pozovu i saslušaju predsednika države Aleksandra Vučića". "Šta je smisao tog njihovog besmisla. Oni misle 'mi ćemo da budemo toliko veliki i važni da pozovemo Vučića na saslušanje'. To je njihova sujeta koja je veća od bilo kog bola, veća od zemaljske kugle. I oni neće da odustanu jer hoće da ga zovu. Pa dobro, zastanite, pauzirajte, pa radite, zovite koga hoćete", rekla je Brnabić za TV Hepi. Ona je rekla da su poslanici vlasti glasali za formiranje Anektnog odbora, ali kada je stigla molba roditelja stradale dece da se zastane, dok se ne okonča tužilački i sudski postupak, "to je za nas tačka". "Uvek ćemo čuti poruku roditelja. Pitanje je zašto oni ne čuju molbu, apel roditelja. To čak nije ni zahtev, te porodice su do te mere razumne u tom svom nemerljivom bolu. Svima nama su uputili molbu", navela je Brnabić. Kako je rekla, ko je taj od nas ko sme da to dovede u pitanje. "Ko je Marinika Tepić, ko je Nebojša, kako se zove, Zelenović, ko je Pavle Grbović, ko su oni da dovedu ovo u pitanje, molbu roditelja koju nam šalju u ime njihove dece", rekla je Brnabić.

(Beta, 07.25.2023)