Vučić na Pasuljanskim livadama: Ulaganja u VS ogromna

Na poligonu Pasuljanske livade kod Ćuprije danas je izvedeno pokazno gađanje iz novouvedenog naoružanja Vojske Srbije (VS) a vežbi je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je cilj današnjeg prikaza da se radi na unapređenju koordinacije i direktne veze između dronova i vatrenih položaja vojnih jedinica. U obraćanju novinarima po završetku vežbe, Vučić je naveo da su u gađanju "što novim što modernizovanim sredstvima" učestvovala 743 pripadnika VS. "Veoma sam zadovoljan i ocenjujem današnje gađanje sa 'vrlo dobro'. Veliki broj pripadnika VS nije imao kontakt sa takvim naoružanjem. Suština je da se vežba na uspostavljanju koordinacije dronova i naših vatrenih položaja, da jedinice na terenu brže reaguju i preciznije pogađaju mete", rekao je Vučić. Ocenio je da su ulaganja u VS "ogromna" i dodao da nadležni u VS "uče" iz iskustava rata u Ukrajini, posebno kada je u pitanju dejstvo raketne artilljerije. "Naše je da se pripremamo, da budemo odvraćajući faktor. Ulaganja u vojsku su ogromna, drugačije ne možemo da opstanemo na ovom geopolitički trusnom području", rekao je predsednik. Najavio je "još veća" ulaganja u nabavku dronova iz inostranstva ali i iz domaće namenske industrije. "Pre kraja godine očekujemo dolazak kamikaza dronova iz inostranstva koje smo vec platili. Ulagaćemo i u sopstvenu proizvodnju dronova naoružanih raketama i teškim bombama", kazao je Vučić. On je potvrdio da je troje pripadnika VS povređeno na poligonu Pasuljanske livade tokom priprema za današnje gađanje, kada je zbog oluje stablo palo na šator u kom su se nalazili. "Vojnik Anđelić koji je najteže povređen je stabilan, verujemo da će sve proći bez ikakvih posledica a jedan je već na kućnom lečenju. To su stvari koje se uvek dešavaju. Kad imate gađanja neko može da strada. To je vojska, nisu manekeni", rekao je Vučić. Upitan zašto ministarstvo odbrane i VMA nisu izneli sve informacije o tom incidentu, Vučić je rekao da "ne moraju da izlaze sa svim detaljima". "Čemu ta vrsta zlobe i potrebe da se okrivi sopstvena vojska? Problem je u onima koji misle da će u svakoj nesreći naći municiju za sopstvene političke potrebe pošto nikakvu ideju ni plan nemaju", rekao je Vučić. Dodao je da je odmah posle incidenta, ministar odbrane Miloš Vučević naložio da se nabave kontejneri za smeštaj pripadnika vojske kako bi bili zaštićeni od nevremena. "Za to treba da damo 2,5 miliona evra a ja sam protiv toga. Hoćemo sutra po nekom teškom terenu da vucaramo te kontejnere", upitao je Vučić. U združenoj taktičkoj vežbi "Zajednički odgovor 2023" učestvovala su 743 pripadnika VS i 56 sredstava ratne tehnike a gađanju su prisustvovali i ministar odbrane Miloš Vučević i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Po ciljevima na zemlji iz vazduha su vođenim raketama "munja" dejstvovala dva modernizovana lovca-bombardera Orao kao i bespilotna letelica CH-95. Prikazano je i dejstvo modernizovanih tenkova M-84 AS 1 i AS2 kao i besposadne platforme "Mali Miloš" a iz vozila "hamer" izvršeno je gađanje protivoklopnim raketama. Na ciljeve na zemlji dejstvovano je i iz modernizovanih višecevnih bacača raketa Oganj, iz samohodnih haubica Gvozdika kao i iz samohodnih artiljerijsko-raketnih sistema PASARS. Vučić: Reč Pitera Fejta ima težinu, utoliko čudnija reakcija Prištine i nervoza koju pokazuju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas, povodom izjave nekadašnjeg specijalnog predstavnika EU na Kosovu Pitera Fejta, koji je rekao da smatra da će Priština najviše izgubiti od izostanka napretka u dijalogu sa Srbijom, kao i da SAD gube strpljenje za Kosovo jer ne napreduje dovoljno, da "njegova reč ima težinu".

Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara nakon pokazne vežbe na vojnom poligonu "Pasuljanske livade", podsetio da je Piter Fejt do 2012. godine srovodio "takozvanu nadgledanu nezavisnost" Kosova, i da je "utoliko čudnija reakcija Prištine" i nervoza koju pokazuju. "Njegova reč ima težinu, to je čovek koji je bio prvoborac kosovske nezavisnosti", rekao je Vučić. On je kazao da smatra da vlasti u Prištini, predvođena kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem, "ne žele izbore i ne žele ništa". "Moja molba međunarodnoj zajednici je da što pre preostali Srbi (koji su u pritvoru) budu pušteni", rekao je Vučić. Vučić je kazao da ima značajnih dojava o "njihovom maltretiranju", kao i da su neki od njih više od godinu dana u pritvoru. "Bilo bi tragično ako bi im se nešto dogodilo", rekao je Vučić koji je pozvao predstavnike međunarodne zajednice na Kosovu da "učestvuju u spasavanju života srpskih pritvorenika".

