Ponovo crveni meteo-alarm u Srbiji, večeras se očekuje nevreme

Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji do 40 stepeni

U većini mesta preovlađivaće sunčano vreme. Uveče, najpre na severu zemlje, kiša, pljuskovi, grmljavina, ponegde i grad. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni. Crveni meteo-alarm upaljen za područja Šumadije, Pomoravlja, Kosova i Metohije i istočne, jugoistočne i zapadne Srbije. Krajem dana na severu, a u sredu i u ostalim krajevima doći će do nagle promene vremena uz kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature za 10 do 15 stepeni, upozorava RHMZ. Danas će