U subotu novi protest dela opozicije, šetaće se do Republičkog javnog tužilaštva

Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac izjavio je danas da će sledeći protest Srbija protiv nasilja biti održan u subotu i da je okupljanje predviđeno za 20 sati ispred Doma Narodne skupštine.

Lutovac je rekao da će se učesnici protesta zatim Ulicom kneza Miloša i Nemanjinom uputiti do zgrade Republičkog javnog tužilaštva, gde ć se obratiti pravnica Sofija Mandić. Naveo je i da će se do Tužilaštva ići da bi se iskazalo nezadovoljstvo njihovim radom i pružila podrška onima koji u tužilaštvima žele, kako je rekao, profesionalno da obavljaju svoj posao. - Tužilaštvo je važna karika u borbi za vladavinu prava - napomenuo je Lutovac. On je rekao i da je važno