Atlanta 100. klub kojem je Mesi dao gol u svojoj karijeri

Lionel Mesi, jedan od najboljih fudbalera u istoriji, protiv Atlante je stigao do još jednog jubileja u svojoj karijeri.

On je u pobedi protiv Atlante 4:0 u Liga kupu Severne i Centralne Amerike postigao dva gola, a to je bio 100. klub kojem je on dao gol u svojoj prebogatoj karijeri. Već u osmom minutu Mesi je doveo svoj tim posle sjajne asistencije Busketsa. Prednost je Argentinac duplirao u 22. minutu na dodavanje Tejlora. Zamimljivo je da je oba gola postigao desnom nogom. Do kraja poluvremena Tejlor je doneo Interu iz Majamija nedostižnih 3:0. U nastavku viđen je još jedan