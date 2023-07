Užas na Severnom moru: Gori teretni brod sa 3.000 automobila, jedna osoba stradala

Jedna osoba je stradala, a nekoliko je povređeno u požaru koji je izbio na teretnom brodu, severno od holandskih Zapadno-frizijskih ostrva, saopštila je holandska obalska straža Spasavanje 23 člana posade je u toku.

Nekoliko njih je skočilo u vodu, ali ih je pronašla obalska straža, javlja RTS. BREAKING: Large cargo ship with nearly 3,000 cars on board catches fire off the coast of the Netherlands. Rescue underway for 23 crew members — BNO News (@BNONews) July 26, 2023 Teretni brod je prevozio 3.000 automobila iz Nemačke u Egipat, uključujući 25 električnih. Uzrok požara bio je jedan od električnih automobila koji se zapalio. Brod je još u plamenu, a hitne službe su i dalje