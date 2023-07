Feiho ne odustaje od kandidature za premijera

MADRID - Lider Narodne partije (PP) Alberto Nunjes Feiho, čija je stranka osvojila najviše glasova na parlamentarnim izborima u Španiji, izjavio je da neće odustati od plana da se kandiduje za premijera, iako je Baskijska nacionalistička partija desnog centra (PNV) prethodno saopštila da sa njim neće voditi nikakve razgovore o podršci. "Ispuniću dužnost i pokušati da razgovaram sa strankama. Reci da nemate podršku zbog razgovora sa nekom grupom je ishitreni zaključak, rekao je Feiho.

On je dodao da tek treba da razgovara sa rukovodstvom krajnje desnog Voksa, prenosi El Pais. Ponovio je i da namerava da razgovara sa aktuelnim premijerom, socijalistom Pedrom Sančesom, uprkos tome što je čitava njegova predizborna kampanja bila izgrađena na poruci "ukidanja sančizma". "Bila bi ogromna greška da separatisti vladaju u Španiji i, ipak, državne stranke su dobile podršku i glasove, objasnio je Feiho. On je rekao da je Sančes predložio da do razgovora