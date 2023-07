Preminula Šinejd O’Konor

Poznata irska pevačica Šinejd O’Konor preminula je u 57. godini života.

O’Konor je stekla svetsku slavu s izlaskom pesme „Nothing Compares 2 U“, inače obradom Prinsove numere. Ovaj singl je bio jedan od najprodavanijih 1990. godine, a upečatljiv video spot pesme takođe je ostvario veliki uspeh. Pevačica je u svojoj karijeri punoj kontroverzi objavila deset studijskih albuma, a ploča „I Do Not Want What I Haven’t Got“ donela joj je Gremi. O’Konor, koja je uvek bila otvorena o svojim problemima s mentalnim zdravljem, napisala je početkom