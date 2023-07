Bez vode nekoliko gradskih i prigradskih ulica

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode će od 8 do 15 sati biti Ulica dr Sime Miloševića u gradu.

Takođe, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode će od 8 do 17 sati biti ulice Tome Maretića, Mirka Mataka i Krajiška u Petrovaradinu. Zbog planiranih radova na rekonstrukciji PS „Čardak“, bez vode će od 8 do 14 sati biti naselje Čardak, Livade, Glavica i okolne ulice u Sremskoj Kamenici. Zbog radova na sanaciji havarije bez vode će do 15 sati biti Radnička ulica (od Njegoševe do Ulice Moše Pijade) i Jugović ulica u Kaću. Postoji mogućnost da će u toku