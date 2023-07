Savršena "petarda": Kako je to Zvezda deklasirala Fiorentinu i poslala Evropi poruku da spremno ulazi u Ligu šampiona?

AKO Zvezda bude igrala ovakav moćan i ubitačan fudbal, padaće na „Marakani ove jeseni u Ligi šampiona i najveći evropski timovi“.

FOTO: M. Vukadinović Neki novi lavovi u crveno-belim dresovima koje je pre dva meseca preuzeo izraelski trener Barak Bahar, samleli su čuvenu Fiorentinu u prijateljskom meču, generalnoj probi pred početak sezone. Zatečeni gosti iz Firence nisu znali šta ih je snašlo, u 27. minutu je na semaforu pisalo 5:0, do kraja prvog poluvremena je mogla da pukne i osmica. Čista petica ostala je do kraja. C. ZVEZDA - FJORENTINA 5:0 (5:0) Foto: Printskrin/Arena sport Foto: FOTO: