Aranđel Stojković zvanično novi fudbaler Partizana

Defanzivac Aranđel Stojković novi je fudbaler Partizana, objavio je danas klub na zvaničnom sajtu.

Desni bek je sa novim klubom potpisao ugovor do leta 2027. godine, dok je Partizan TSC-u isplatio 150.000 evra, preneo je Tanjug. Stojković je do sada u karijeri igrao za BSK iz Borče, OFK Beograd, Spartak iz Subotice, Vojvodinu i TSC. ⚫⚪ Deveti igrač koji je pojačao crno-bele redove je desni bek Aranđel Stojković. On je potpisao ugovor na tri godine. Stojković će nositi dres sa brojem 2️⃣. pic.twitter.com/qamzcqvaAj — FK Partizan (@FKPartizanBG) July 28, 2023