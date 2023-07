Kad nema novca da nekom pomogne, on da deo sebe, bukvalno, i tako već 40 godina: Dušan nije jedini koji ovako razmišlja, ovi ljudi su rekorderi u humanosti

Svaka zdrava osoba u Srbiji od 18 do 65 godina života može biti davalac krvi, ali osim dobrog zdravlja potrebno je ispuniti još neke minimalne uslove. Ova humana misija ima samo jedan cilj, a to je spašavanje ljudskih života kojima dobrovoljni davaoci krvi nesebično pomažu. U razgovoru za "Blic" oni objašnjavaju svoje razloge zašto to rade i pozivaju sve da ako su u prilici to i učine.

Iako bi mnogi da se pridruže "veličanstvenima", često nisu sigurni da li su podobni i šta je sve potrebno kako bi dali krv. Naši sagovornici otkrivaju sve detalje, te Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije, kaže za "Blic" da davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi