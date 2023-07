Ledeki pretekla Felpsa: Amerikanka sa 16 zlatnih medalja pojedinačno najuspešniji takmičar svih vremena na plivačkim mundijalima

Na 20. prvenstvu sveta u plivanju u Japanu oboren je i poslednji svetski rekord koji je i dalje držao legendarni Amerikanac Majkl Felps (38), pošto ga je Francuz Leon Maršan (21) nadmašio na 400 mešovito.

Felps je ostao i bez još jednog zvanja. Više nije takmičar s najviše zlatnih medalja u pojedinačnim disciplinama na plivačkim mundijalima, a uzeo ih je 15, prvu upravo u Fukuoki 2001. na 200 leptir i to sa najboljim vremenom ikada do tada. Njegova nekadašnja koleginica iz reprezentacije SAD Keti Ledeki (26) osvojila je i šesnaestu, a drugu u Fukuoki. Prvo je najuspešnija bila na 1.500 slobodno, a zatim i na 800, ostvarujući ono što nikome do nje nije pošlo za rukom