Zahtev za zabranu Levijatana: "Vrhovno tužilaštvo šalje poruku da ekstremima nije mesto na javnoj sceni"

Zahtevom Vrhovnog javnog tužilaštva da se zabrani pokret Levijatan šalje se jasna poruka da nema mesta ekstremima na javnoj sceni, saglasni su sagovornici Euronews Srbija.

Konačnu reč da li će pokret biti zabranjen ili ne daće Ustavni sud Srbije. Koliko će vremena biti potrebno da donesu odluku još se ne zna, a do sada je praksa bila različita. U nekim slučajevima to je trajalo i više godina. Do sada su pred Ustavnim sudom vođeni postupci za zabranu rada četiri organizacija i udruženja (navijačke grupe, Obraz, Nacionalni stroj i Naši 1389). Zabranjen je rad dve - Nacionalni stroj i Obraz. Profesor ustavnog prava u Novom Sadu Slobodan