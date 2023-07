Danas sunčano i toplo, jutro sveže

U Srbiji će danas, nakon svežeg jutra, tokom dana biti sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog smera.

Najniža temperatura će biti od 13 do 20 °C, a najviša od 30 do 33 °C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab južni vetar, sa najnižom temperaturom od 16 do 20 °C, a najvišom oko 32 °C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se iščekuje naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koje će u nedelju tokom prepodneva zahvatiti Vojvodinu, a do kraja dana se postepeno premeštati i ka ostalim delovima