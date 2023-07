Vučić: Prosečna zarada će 2025. godine biti 1.024 evra

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, gostujući na TV Prva, da će prosečna zarada u Srbiji 2025. godine iznositi 1.024 evra, a u Beogradu oko 1.200 evra i više od toga.

Prema njegovim rečima, u Srbiji je prosečna zarada bila 331 evro, sad je, prema podacima za mesec maj, 735 evra, dok je u Beogradu 2012. godine bila 452 evra, a danas je 931 evro. „Mi ćemo pre kraja godine, u decembru, imati prosečnu platu 840 evra, a do kraja 2024. godine platu od 927 evra u Srbiji. Je l’ vi razumete šta to znači, u odnosu na 331 evro? A sve vreme nam je kurs dinara prema evru stabilan”, naveo je Vučić. On je dodao da je broj vrtića u glavnom