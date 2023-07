Dačić: Nema razloga za raspisivanje vanrednih izbora, u Srbiji nema političke krize

Dačić je na televiziji Pink kazao da su glasanja u Skupštini pokazala da nema krize vlasti i da samim tim potrebe za vanrednim izborima nema. Dodao je i da je broj glasova za izbor Slavice Đukić Dejanović za ministarku prosvete to i pokazao, jer, kako je naveo, kriza nastaje kad u funkcionisanju parlamenta ne postoji dovoljan broj glasova. Kazao je da institucije treba da rade u punom mandatu i da je to odraz stabilnosti društva. "Da li će biti drugih izbora pored lokalnih i pokrajinskih, to je stvar odluke Srpske napredne stranke (SNS)", naveo je Dačić.

Dučić je o sankcijama koje su Sjedinjene Američke Države uvele šefu Bezbednosne informativne agencije (BIA) Aleksandru Vulinu, rekao da su tražili dokaze protiv njega, da oni nisu stigli, kao i da je siguran da dokaza protiv Vulina nema.