Napad na srce Rusije: Pogledajte snimak udara dronova kamikaza u poslovne kule u Moskvi! Prolaznici plaču i vrište od straha (video)

Ukrajinski dronovi napali su Moskvu tokom noći između subote i nedelje i oštetili fasade dve zgrade kompleksa Moskva Siti.

TASS navodi da je jedna kula ozbiljno oštećena i da su polomljeni prozori od prvog do četvrtog sprata, a povređen je i jedan od čuvara zgrade. Telegram kanal Maš navodi da je dron pao i na drugu kulu oko tri sata ujutru. Oštećeno je nekoliko prozora na petom i šestom spratu. Na snimcima se čuje i vidi jaka eksplozija nakon što se dron srušio na zgradu. Prolaznicu potom vrište od panike. Moscow… They thought this war was a one way street. Turns out it’s a war just