Prijatan avgustovski dan, uveče ponesite kišobrane

Još jedan prijatan letnji dan je pred nama. Ipak, posle podne se očekuju oblaci i kiša. Najviša dnevna temperatura biće do 33 stepena.

Širom Srbije biće pretežno sunčano i toplije vreme. Posle podne u pojedinim predelima nakon postepenog naoblačenja, mogući su kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura biće od 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura biće od 30 do 33 stepena. U Beogradu se očekuje smena sunca i oblaka, s temperaturom do 31 stepen. Promenljivo oblačno i malo svežije vreme, s kišom i pljuskuovima očekuje se sredu, kada će najviša dnevna temperatura biti do 32 stepena.