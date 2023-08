Devojčica poginula kod Šapca, na bicikl koji je vozila naleteo pijani vozač

Beta pre 2 sata

Policija u Šapcu uhapsila je L.M. (22) iz okoline tog grada zbog sumnje da je automobilom udario 14-godišnju devojčicu na biciklu, koja je od zadobijenih povreda preminula u Opštoj bolnici u Šapcu.

Kako se navodi u saopštenju policije, on se sumnjiči da je devojčicu udario sinoć, na putu u okolini Šapca, dok je vozio pod dejstvom alkohola. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

(Beta, 08.03.2023)