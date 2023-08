Kina predlaže da maloletne osobe koriste telefon najviše dva sata dnevno

PEKING - Kineska administracija za sajber prostor (CAS) predložila je da se usvoje pravila prema kojima bi osobe mlađe od 18 godina mogle da provedu maksimalno dva sata dnevno na svojim pametnim telefonima.

Prema predloženim pravilima, korisnici od 16 do 18 godina mogli bi da provedu dva sata dnevno na telefonima, deca od osam do 16 godina dobila bi jedan sat, dok bi deca do osam godina imala samo osam minuta. Pored toga, maloletnim osobama bi bio zabranjen pristup internetu na telefonima od 22 časa do šest sati ujutru, prenosi Skaj njuz. Predlog je objavljen u trenutku kada su kineske vlasti sve više zabrinute zbog zavisnosti od interneta među mladima. Ukoliko