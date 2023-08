Vučić zamolio 'prijatelje iz BiH' da poštuju teritorijalni integritet Srbije

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić "zamolio" je danas "prijatelje iz BiH" da poštuju teritorijalni integritet Srbije kao što kako je rekao, Srbija poštuje teritorijalni integritet te zemlje. Vučić je posle Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske (RS) u Banjaluci rekao da Srbija "u potpunosti poštuje Povelju UN" i da ne bira da li joj taj dokument odgovora ili ne odgovara u pojedinim slučajevima. "Poštujemo principe međunarodnog prava, poštujemo i poštovaćemo sve norme iz Dejtonskog mirovnog sporazuma iz kog je proistekao i Ustav BiH. U skladu s tim, Srbija je poštovala, poštuje i poštovaće teritorijalni integritet BiH ali i integritet dva entiteta unutar BiH, svaki dogovor tri konstitutivna naroda i dva entiteta", kazao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom RS Miloradom Dodikom. On je kazao da Srbija od BiH očekuje da u skladu sa normama međunarodnog prava, poštuje teritorijalni integritet Srbije a što kako je rekao, nije bio slučaj prilikom glasanja o članstvu Kosova u Savetu Evrope. "Zamolio bih naše prijatelje iz BiH da ubuduće pokažu poštovanje prema teritorijalnom integritetu Srbije kao što mi pokazujemo prema teritorijalnom integritetu BiH", rekao je Vučić. Predsednik je rekao da se Srbija zalaže za što bolje odnose sa Republikom Srpskom, kao i BiH u celini, navodeći da je trgovinska razmena sa tom zemlja dostigla 3,2 milijarde evra. "Ne razumem zašto je problem da Srbija ima konzulat u Bijeljini? Mi smo dali dozvolu pre dve godine i deset meseci za konzulat BiH u Novom Pazaru. Ako hoćete Tutin, Sjenicu, Niš, Kraljevo, Čačak... nikakav problem sa tim nemamo. Hoćemo da razgovaramo racionalno i nećemo da sve što dođe iz Beograda ili Srbije bude doživljeno kao neprijateljstvo. Nadamo se da će do toga da dođe", rekao je Vučić. On je rekao da će Srbija nastaviti da finansijski pomaže lokalne samouprave u Republici Srpskoj ali i u Federaciji BiH. "Istovremeno sa ljudima iz Sarajeva ćemo pričati o inicijativama izgradnje pruga i puteva do Beograda, kao i o energetskoj infrastrukturi, jer je ta saradnja veoma značajna u svakom pogledu", rekao je on. Govoreći o obeležavanju godišnjica srpskog stradanja u ratovima, Vučić je rekao da od Drugog svetskog rata do prošle godine Beograd nije imao ulicu posvećenu Jasenovcu, iako se radi o "najstradalnijom mestu ne samo za Srbe, nego i za druge narode Jugoslavije". "Sada imamo Kej jasenovačkih žrtava, ali to samo pokazuje da smo bili vaspitavani da se stidimo svog roda i svojih žrtava. Ta vremena su prošla i to nije pretnja nego pokazivanje poštovanja prema sebi ali i prema drugim narodima", rekao je on

Vučić: Srbija neće primenjivati američke sankcije prema rukovodstvu Republike Srpske Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Banjaluci da za Srbiju američke sankcije prema rukovodstvu Republike Srpske ne postoje i da se one neće primenjivati u Srbiji. Vučić je rekao da je zvaničan stav Srbije da su te sankcije "neprimerene i nezaslužene", kao i da imaju pogrešne efekte, ali da su takođe ozbiljan prolem, jer ih je uvela najmoćnija zemlja na svetu. "Srbija se neće usaglasiti sa onima koji su uveli sankcije", kazao je predsednik Srbije na konferenciji za novinare posle sastanka sa rukovodstvom RS. Prema njegovim rečima, to je za Srbiju jedina moguća odluka, mada će, dodao je, Srbija zbog takve odluke da trpi određene posledice. Vučić je dalje rekao da je Srbija poštovala i da će poštovati sve norme Dejtonskog sporazuma i da će u skladu sa tim Srbija poštovati integritet BiH, ali i oba entiteta. Naveo je da želi što bliže odnose sa svim narodima u BiH, sa Srbima, Bošnjacima i Hrvatima, ali da Srbija nikada više neće Srbima iz RS uvoditi blokade na Drini. Vučić je još kazao da Srbija ne odustaje od ideje "Otvorenog Balkana", koja omogućava ibolji protok ljudi i roba u regionu. Vučić nije direktno odgovorio na novinarsko pitanje o tome da li Kristijan Šmit za njega ima legitimitet visokog predstavnika, navodeći da je o tome razgovarano na jučerašnjem sastanku sa predsednikom RS Miloradom Dodikom i patrijarhom SPC-a Porfirijem i da sada "ne može odgovoriti na to pitanje". On je zahvalio članovima Predsedništva BiH Željki Cvijanović i Željku Komšiću koji su podržali otvaranje konzulata Srbije u Bijeljini, dodavši da ne razume zašto bi neko (bošnjački član Predsedništva BiH Denis Bećirović) bio protiv toga. Dodao je da je Srbija još ranije dala sve dozvole za otvaranje konzulata BiH u Novom Pazaru i da je spremna iste dozvole dati za otvaranje drugih konzulata BiH bilo gde u Srbiji. Vučić je naglasio da je uvek spreman za razgovore sa svima, uključujući i održavanje zajedničke sednice Vlade Srbije i Saveta ministara BiH.

Vučić: Nisam nikad upotrebio sintagmu 'srpski svet', zašto prave neprijatelja gde ga nema Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da "nikad u životu nije koristio sintagmu 'srpski svet', nikad nisam rekao da sanjam 'velikosrpsko carstvo' ", ali je uzalud da kaže "milion puta da je za teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine", jer se vodi "kampanja bez činjenica". "Kažu Vučić to sanja. Šta je ovo: parapsihologija, treće oko, zona sumraka? Pošto ne mogu da mi kažu da sam to rekao ili da mi pokažu na delima da to radim, počeli u snove da mi ulaze", rekao je Vučić, u Banjaluci, u zajedničkom obraćanju novinarima s predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Vučić je rekao da se "odavno, od Banjamina Kaljaja, i ranije, od Srbije pravi neprijatelj" i upitao Bošnjake i Srbe da li su razmišljali "zašto nikad nisu imali ozbiljan put između Bosne i Hercegovine i Srbije". "Zašto nismo nikad mogli da budemo povezani, zato što je trebalo praviti bedeme i zidove umesto da se povezujemo što bi svi normalni ljudi radili? Zato je potrebno da se vodi da ta kampanja besmisla i laži", rekao je Vučić. On je naveo da svi znaju da je "istina ovo što govori" i "pozvao 'stručnjake' koji govore da je bio sa puškom iznad Sarajeva, da je i pokažu", navodeći da treba da ih je "sramota jer izmišljaju". "I ne mrzi ih da nastavljaju sa izmišljotinama. Zašto pravite neprijatelje tamo gde ih nema!?", pitao je Vučić.

(Beta, 08.04.2023)