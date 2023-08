Poljanski: "Rusija može da se vrati sporazumu o žitu ako se reše problemi izvoza njene robe"

Rusija će biti spremna da se vrati Sporazumu o izvozu žitarica Crnim morem ako se reše problemi sa izvozom njenih proizvoda i đubriva, izjavio je zamenik stalnog predstavnika Rusije pri UN Dmitrij Poljanski.

- Zapadne zemlje treba da se usredsrede na to da rusko žito i đubriva nesmetano stignu u zemlje kojima su potrebna. Međutim, to nije uključeno u planove naših zapadnih kolega - rekao je on tokom svog obraćanja na sastanku Saveta bezbednosti UN. - Ako se otklone svi problemi koje smo javno identifikovali, uključujući i one (identifikovane) u ovoj sali, a koji su nastali u primeni Memoranduma Rusija-UN, bićemo spremni da se vratimo učešću u Crnomorskoj inicijativi -