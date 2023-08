Kurti najavio dodatno smanjenje policijskih snaga u i oko opštinskih zgrada na severu Kosova

Kosovski premijer Aljbin Kurti objavio je na Tviteru da će danas započeti smanjenje policijskih snaga u i oko tri opštinske zgrade na severu KiM. „Danas smo započeli dodatno smanjenje policijskih snaga za 25% u i oko tri opštinske zgrade na severu nakon pozitivne zajedničke bezbednosne procene naše policije, Euleks i Kforom.

Time poštujemo naš sporazum o deeskalaciji sa EU i štitimo vladavinu prava“, objavio je Kurti. Today we’ve begun an additional 25% reduction of police forces in & around the 3 municipal buildings in the north following a positive joint security assessment by our police, @EULEXKosovo & @NATO_KFOR. We thereby respect our de-escalation agrmt w/ the EU & safeguard rule of law. — Albin Kurti (@albinkurti) August 4, 2023 Ranije danas Kurti je rekao da je nakon procene