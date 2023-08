Promenljivo, mogući pljuskovi

Sunčano i veoma toplo. Kasnije posle podne i uveče u zapadnim i severnim, kao i ponegde i u centralnim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, mestimično se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, južni i jugoistočni, krajem dana i tokom noći na severozapadu u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 18 do 24, najviša dnevna od 34 do 38 stepeni. U Kragujevcu promenljivo, pljuskovi sa grmljavinom i temperaturom do 34 stepena.