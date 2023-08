RHMZ: Upozorenje na vremenske nepogode

Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na vremenske nepogode danas i sutra na području Srbije.

Večeras se na severu i zapadu očekuje lokalna pojava jakih pljuskova s grmljavinom i gradom, a sutra u celoj zemlji veoma nestabilno s kišom, jakim pljuskovima, grmljavinom, ponegde i gradom, naročito po podne i uveče, kada se očekuje od 20 do 40 mm, lokalno i do 70 mm padavina. Temperatura će biti u padu - sutra za oko 5 do stepeni Celzijusa i u većini mesta kretaće se od 25 do 32 Celzijusa, osim na jugu i istoku, gde će i dalje biti veoma toplo, do 35 Celzijusa ,