Vučević: Zaborava ne sme biti dok Srba ima

PRIJEDOR - "Tužna kolona Krajišnika bez početka i kraja, u kojoj oni idu, polako, nose svoje živote, jer sve drugo su ostavili armiji uništenja. Ovo je "Oluja", ovo su sećanja na taj zločin i ona će ostati, jer sve može proći i promeniti se, ali te avgustovske dane '95. nikada nećemo zaboraviti", objavio je Miloš Vučević ministar odbrane na svom Instagram profilu povodom obeležavanja Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji "Oluja“

"Seoba ima, smrti nema, napisao je veliki Miloš Crnjanski, ali zaborava ne sme biti dok Srba ima" ističe Vučević koji je sa državnim rukovodstvom Srbije i Srpske prisusutvovao obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji "Oluja". Parastos stradalima služio je patrijarh srpski Porfirije.