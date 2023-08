U Nemačkoj krov nad glavom postaje luksuz

Sve više ljudi u Nemačkoj očajnički traže stan.

Ponuda je mala, kirije sve veće, dohodak nije više dovoljan za dobar stan. To razara društvo. Ko želi lep stan u dobrom kraju Berlina, mora biti imućan. Na jednom portalu u ponudi je četvorosoban stan u četvrti Šarlotenburg, 182 kvadratna metra, namešten. Cena je 8.190 evra mesečno, plus režijski troškovi. Ukupno je to više od 50 evra po kvadratnom metru. Socijalno prihvatljiv nivo kirije u Nemačkoj iznosi između 6,5 i 7,5 evra po kvadratnom metru. To u Berlinu ne