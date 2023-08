Umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, ne severu i istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša dnevna do 28 stepeni. U Kragujevcu promenljivo, kišovito sa temperaturom do 25 stepeni.