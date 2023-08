Kiša i pljuskovi drugog dana vikenda, osetan pad temperature

U Srbiji se danas očekuje oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima. Najviša temperatura od 22 do 28 stepeni.

Drugi dan vikenda donosi svežije vreme, ali nevremena ne bi trebalo da bude. Očekuje se oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša od 22 do 28 stepeni. U Beogradu danas povremeno kiša, a posle podne i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura u prestonici do 24 stepena Celzijusa. Snažno nevreme pogodilo je juče Srbiju, a oluja je u Beogradu obarala drveće i nosila kontejnere, dok su bujice u delovima grada