Dačić: Srbija će učiniti sve za mir, ali neće prihvatiti trikove prištinske vlasti

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je večeras da će Srbija učiniti sve za mir na Kosovu i Metohiji, ali da ne prihvata trikove prištinske vlasti kao što je povlačenje 25 odsto policije iz opštinskih zgrada na severu.

Dačić je naveo za Tanjug da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti poslao policiju na sever KiM iako nije imao dozvolu Kfora niti saglasnost srpskih opština, a da se očekuje da Srbija bude zadovoljna što će povući 25 odsto policije iz opštinskih zgrada na severu, iako nije imao pravo da ih pošalje tamo. "Kurti nema pravo na to što je uradio. To je suprotno međunarodnim dogovorima, on je poslao policiju na sever Kosova iako nije imao dozvolu