Brnabić: Tokom oluje delimično ili potpuno uništeno 12.000 domaćinstava

Premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je danas u Futogu da je gotovo 12.000 domaćinstava delimično ili potpuno uništeno tokom "olujnog nevremena".

Brnabić je kazala da je u periodu od 19. do 24. jula ukupno 13 lokalnih samouprava proglasilo vanrednu situaciju, ali da su najteže pogođeni grad Novi Sad i opština Bačka Palanka.

Rekla je i da je preliminarno popisana šteta i da će prioriteti za nadoknadu štete biti stambeni objekti i škole, a posle toga zdravstvene ustanove, pa objekti javne namene.

Brnabić je kazala da se šteta meri "stotinama miliona evra", kao i da je najveća u loklanim samoupravama u Vojvodini.

Ona je rekla da će sutra biti održan sastanak radne grupe za sanaciju posledica poplava, na kom će videti kako ide "isplata i nadoknada štete".

Brnabić je izjavila u Futogu da niko ne može da razume sa čim se jedan gradonačelnik ili predsednik opštine suočava nakon takve "devastacije" izazvane nevremenom kao u Bačkoj Palanci, "a da li je moglo brže i bolje, biće analiza pa ćemo videti".

"Da mogu da vratim to dete, ili dete u Novom Sadu time što bih ja podnela bilo kakvu odgovornosti, ja bih to učinila. Treba da učimo iz ovog što je učinjeno, da vidimo šta dodatno treba da uradimo kao društvo. Kad ljudi traže da im se uključi struja ne kažu možda negde nije bezbedno", rekla je Brnabić, povodom protesta u Bačkoj Palanci, koji se odžavaju zbog pogibije dečaka izazvane strujom iz palog kabla i traži ostavka predsednika opštine. Brnabić je navela da su ljudi iz Elektrodistribucije, na otklanjanju posledica nevremena, "radili bez sna, ubili su se od posla, ja verujem da su učinili sve što su mogli da učine", ali će se "sve analizirati na najozbiljniji mogući način". "Nisam videla da oni traže bilo čiju odgovornost sem predsednika opštine, što takođe govori da je to politički skup. Jer do predsednika opštine mora da postoji čitav niz ljudi koji su odgovorni za niskonaponsku mrežu", rekla je Brnabić o protesima u Bačkoj Palanci. Kako je navela, niko ne beži od političke odgovornosti, ali, dodala je, kome bi pomogla u ovom trenutku ostavka predsednika opštine ili kriznog štaba. "I koliko će tačno trebati da se izabere novi predsednik opštine, novi krizni štab, da počnu da rade. I da tako za tri meseca počnemo da saniramo, da li je to odgovorna politika, to je ono što oni nude građanima. U ovom trenutku je najvažnije da radimo svaki dan, da saniramo što više možemo", rekla je Brnabić obilazeći područje Begeča i Futoga.

(Beta, 08.07.2023)