Sutra sunčano uz promenljivu oblačnost

Beta pre 3 sata

U Srbiji će sutra biti sunčano vreme uz promenljivu oblačnost i dnevnu temperaturu koja će i dalje u većini mesta biti ispod proseka za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Ujutru će biti oblačno i sveže, osim na jugoistoku gde će biti pretežno oblačno još ponegde sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 11 do 15, a najviša od 21 do 25 stepeni. U Beogradu će sutra ujutru biti umereno oblačno i sveže. Tokom dana preovlađivaće sunčano vreme uz promenljivu oblačnost. Najniža temperatura biće oko 13, a najviša dnevna oko 23 stepena. U Srbiji će narednih dana biti pretežno sunčano, osim u četvrtak kada se očekuje prolazno naoblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutra će biti sveža, a dnevna temperatura biće u postepenom porastu i to posebno u drugoj polovini sedmice kada će ponovo u većini mesta biti oko 30 stepeni. Biometeorološka prognoza za utorak, 8. avgust 2023. godine: Biometeorološka situacija povolјno će uticati na osobe sa hroničnim obolјenjima. Oprez se i dalјe savetuje astmatičarima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu pospanosti i bolova u kostima i zglobovima.

(Beta, 08.07.2023)