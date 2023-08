Ručak 600, pivo 180 dinara! U ovo nekada popularno letovalište Srbi ponovo masovno hrle: Evo i zbog čega

Za razliku od Grčke i nekoliko drugih zemalja koje su tradicionalno prve na listi omiljenih destinacija srpskih turista, Bugarska spada u primorske zemlje koju u zavisnosti od sezone do sezone, poseti manje ili više naših građana, tačnije, poput Italije i Španije, taj broj je između 70.000 i 150.000, podaci su Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta).

Za razliku od drugih mora, Crno more ima nizak salinitet zbog uliva slatke vode među kojima je i dunavski sliv, more nije tirkizno plavo kao što je to slučaj u Grčkoj, a trenutna temperatura morske vode, naprimer, kod Albene ili kod mesta Zlatni Pjasci je preko 24 stepeni Celzijusa i dostiže u avgustu i 25 stepeni. U Sunčevom bregu je trenutno voda 25 stepeni, dok je temperatura vazduha 30 stepeni, sunčano je i toplo. U ponudi turističkih agencija uz spisak