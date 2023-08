Tek sledi velika borba Đokovića i Alkarasa – Noletova šansa je u Njujorku

Najbolji srpski teniser Novak Đoković nalazi se i dalje na drugom mestu ATP liste, koja je objavljena danas. Prvo mesto na svetu drži Španac Karlos Alkaras, koji je sakupio 9.225 bodova, dok je Đoković drugi sa 8.795. Rus Danil Medvedev je treći teniser sveta sa 6.360 poena.

Dakle, u poslednji deo sezone Španac ulazi sa 430 bodova više od Đokovića koji do US opena nema šta da izgubi. Alkaras će moći u Kanadi da poveća prednost (Novak ne igra u Torontu), ali je bitno istaći da Novak ne brani bodove na US openu, a da Alkaras brani čak 2.000 jer je prošle godine osvojio titulu. Dakle, sledi velika borba za prvo mesto do kraja sezone, uključujući i Završni turnir gde Nole brani 1.500 bodova. Grk Stefanos Cicipas je napredovao za