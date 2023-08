Garsonjera 250 evra, dvosoban stan 350! Studenti kreću u potragu za stanovima, ovo su cene na najtraženijim lokacijama

Jedan od najvećih troškova za studente koji se odluče da žive u iznajmljenim stanovima su kirije. Ovogodišnja prednost je u tome što su cene iznajmljivanja dosta niže nego prethodne godine. Tržište je dosta stabilnije, a pad kirije su 30 odsto niže u odnosu na prethodnu godinu.

Prošle godine, studenti su plaćali najveće kirije koje su zabeležene u poslednjih par godina. Cene iznajmljivanja su nerealno rasle iz meseca u mesec, ali došlo je do promene. Od početka ove godine kirije su počele da padaju što je dobra vest za sve, a naročito za studente. Svetski stručnjaci, ipak nisu toliko optimistični. Mnogi smatraju da će tek doći do velikog rasta cena i to na globalnom nivou. Kirije u Beogradu i dalje su skuplje na lokacijama poput Mirijeva,