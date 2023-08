Vučić s decom iz dijaspore: Srbija je i vaša zemlja

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas, na prijemu za decu i mlade sportiste iz dijaspore, da je Srbija i njihova zemlja i da je ponosan što su ponovo u Beogradu. Vučić je u obraćanju učesnicima kampa "Srbija te zove 2023", medju kojima su i mladi sa Kosova, izrazio zadovoljstvo što se taj program četvrtu godinu zaredom održava u Srbiji. "Taj program nas čini ponosnim, što ovoliki broj dece, od SAD, Zapadne Evrope, Severne Makedonije, Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, a posebno iz Republike Srpske, dolazi u Beograd i pre svega što pokazuje toliku ljubav prema Srbiji", kazao je on. Kazao je da je ponosan na njihovo prisustvo u Beogradu i da se raduje dolasku dece u Srbiju. Zahvalio je i košarkaškim reprezentativcima i svima drugima koji su radili s decom, učesnicima kampa "Srbija te zove". Preneo im je uverenje da je sportski duh ono što je nesalomivo i da stvara vredne i dobre ljude koji će, kako je kazao, pred sebe u životu postaviti visoke ciljeve. "Oni koji se bave sportom znaju da gube, ali znaju i da je uvek cilj pobeda i ništa manje od toga", kazao je on. Apelovao je na mlade da ne postavljaju sebi male ciljeve i da, kako je dodao, ne uživaju u ogovoranju i kritikovanju, već da razmišljaju šta mogu da urade za sebe, porodicu i svoju zemlju. "Vaša marljivost, znanje i požrtvovanost uvek će na kraju da se isplate, kada budete požrtvovano i marljivo radili, onda ćete dostići najviše ciljeve", kazao je on. Naglasio je i značaj pravljenja mostova prijateljstva i sa drugim narodima i dodao da su i svi oni dobrodošli u Srbiju. "Ovo je vaša zemlja, ma odakle da ste došli, iz ma kog dela sveta, Srbija vas uvek čeka i beskrajno voli", kazao je Vučić.

(Beta, 08.10.2023)